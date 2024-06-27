Malatya'da harita ölçüm cihazı ve inşaat malzemelerini çalan şüpheliler tutuklandı
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde bir iş yerinden harita ölçüm cihazı ve inşaat malzemelerini çalan şüpheliler tutuklandı.
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde bir iş yerinden harita ölçüm cihazı ve inşaat malzemelerini çalan şüpheliler tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Fevzi Mahallesi'nde bir iş yerinde yaklaşık değeri 100 bin lira olan harita ölçüm cihazı ve inşaat malzemelerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri takip sonucu olayı gerçekleştiren 2 şüpheliyi tespit ederek yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ç. ve M.P, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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