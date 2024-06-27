Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da harita ölçüm cihazı ve inşaat malzemelerini çalan şüpheliler tutuklandı

        Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde bir iş yerinden harita ölçüm cihazı ve inşaat malzemelerini çalan şüpheliler tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 16:08 Güncelleme: 27.06.2024 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da harita ölçüm cihazı ve inşaat malzemelerini çalan şüpheliler tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde bir iş yerinden harita ölçüm cihazı ve inşaat malzemelerini çalan şüpheliler tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Fevzi Mahallesi'nde bir iş yerinde yaklaşık değeri 100 bin lira olan harita ölçüm cihazı ve inşaat malzemelerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Polis ekipleri takip sonucu olayı gerçekleştiren 2 şüpheliyi tespit ederek yakaladı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ç. ve M.P, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Koray Aydın istifa etti
        Koray Aydın istifa etti
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Biden-Trump karşılaşmasında öne çıkacak 8 madde
        Biden-Trump karşılaşmasında öne çıkacak 8 madde
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Aquapark havuzunda elektrik faciası! Çocuğu kurtarmaya çalıştı!
        Aquapark havuzunda elektrik faciası! Çocuğu kurtarmaya çalıştı!
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        Pasta ustasına 15 yıl hapis! Şaşırtan olay!
        Pasta ustasına 15 yıl hapis! Şaşırtan olay!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Aşırı sıcak uyarısı! "Felç ve inme riski"
        Aşırı sıcak uyarısı! "Felç ve inme riski"
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        Ankara'nın simgesi Kuğulu Park'taki tel örgüler gündem olmuştu: Nedeni belli oldu
        Ankara'nın simgesi Kuğulu Park'taki tel örgüler gündem olmuştu: Nedeni belli oldu
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        "Bunalıma girdim"
        "Bunalıma girdim"
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"

        Benzer Haberler

        DSİ'den Malatya'ya yeni yatırımlar
        DSİ'den Malatya'ya yeni yatırımlar
        Malatya'da örtü yangınında 400 dönüm alan zarar gördü
        Malatya'da örtü yangınında 400 dönüm alan zarar gördü
        Malatya'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Malatya'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Malatya'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaral...
        Malatya'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaral...
        Malatya'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Malatya'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Malatya Emniyet Müdürlüğünden kız çocuğuna taciz iddialarına ilişkin açıkla...
        Malatya Emniyet Müdürlüğünden kız çocuğuna taciz iddialarına ilişkin açıkla...