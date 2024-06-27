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        Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Malatya'da DAİMFED üyeleriyle bir araya geldi

        Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen Malatya'da, Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) üyeleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 16:42 Güncelleme: 27.06.2024 - 16:42
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        Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Malatya'da DAİMFED üyeleriyle bir araya geldi
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        Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen Malatya'da, Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) üyeleriyle bir araya geldi.

        DAİMFED Malatya Şubesinin açılışı için şehre gelen Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir düğün salonunda DAİMFED üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, şehrin iki cumhurbaşkanı yetiştirdiğini söyledi.

        Tüzmen, kentin önemli sanayici, müteahhit ve sanatçılar da yetiştirdiğini hatırlattı.

        DAİMFED'in düzgün şekilde yoluna devam ettiğini gördüğünü belirten Tüzmen, "Kuruluş amacına uygun, hukuksal, kurumsal, finansal etik değerlere dikkat ederek yoluna devam ediyor. Aranızda ayıplı müteahhit yok, düzgün insanlardan oluşuyor. Bende bu konuşmayı rahat rahat yapabiliyorum. Burada yıkılmış binası olan müteahhit yok, yapım yapmaya çalışan arkadaşlarımız var. İyi niyetli arkadaşlarımız var." diye konuştu.

        DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu ise tüm sektörlerin odasının bulunduğu ancak müteahhitlerin odasının bulunmadığının anlatarak, "Sektörlerin tamamının odası var. Sıhhi tesisatçıların odası var, berlerberlerin, kasapların odası var. Maalesef bu sektörün bir odası bulunmamaktadır. " ifadelerini kullandı.

        Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile DAİMFED Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen de selamlama konuşması yaptı.

        Konuşmaların ardından Tüzmen, DAİMFAD Malaya Şubesinin kurulmasıyla ilgili yetki belgesini Karslıoğlu ile Esen'e verdi.

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