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        Malatya'da 13 kilo 558 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Malatya'da 13 kilo 558 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 12:01 Güncelleme: 28.06.2024 - 12:01
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        Malatya'da 13 kilo 558 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Malatya'da 13 kilo 558 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeğiyle arama gerçekleştirildi.

        Köpeğin tepki verdiği valizin içerinde 13 kilo 558 gram uyuşturucu ele geçiren ekipler, A.G'yi gözaltına alındı.

        A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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