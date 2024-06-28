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        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheliye işlem yapıldı

        Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 20:53 Güncelleme: 28.06.2024 - 20:53
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        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheliye işlem yapıldı
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        Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir iş yerinde arama yapıldı.

        Şüpheli H.B.K'nin iş yerinde yapılan aramada 123 bin içi boş bandrolsüz makaron, 400 içi tütün doldurulmuş makaron, 75 kilo bandrolsüz işlenmiş tütün, 2 elektronik sigara dolum makinesi ile 15,5 litre el yapımı içki ele geçirildi.

        Şüpheli H.B.K. hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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