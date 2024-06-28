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        Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 şüpheli yakalandı

        Malatya'da meydan gelen silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 21:13 Güncelleme: 28.06.2024 - 21:13
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        Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 şüpheli yakalandı
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        Malatya'da meydan gelen silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde aralarında daha önce husumet bulunan A.Y. ile M.S.D. ve İ.U.Ç. arasında silahlı kavga çıktı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olayda ağır yaralanan A.Y. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde olay yerinden kaçan şüpheliler M.S.D. ve İ.U.Ç. olayda kullandıkları av tüfeğiyle birlikte ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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