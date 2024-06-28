Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 şüpheli yakalandı

Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde olay yerinden kaçan şüpheliler M.S.D. ve İ.U.Ç. olayda kullandıkları av tüfeğiyle birlikte ele geçirildi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde aralarında daha önce husumet bulunan A.Y. ile M.S.D. ve İ.U.Ç. arasında silahlı kavga çıktı.

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