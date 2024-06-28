Malatya'da çıkan örtü yangını söndürülmeye çalışılıyor

Bazı vatandaşlar ise traktörlerin arkasına taktıkları ilaçlama makinesiyle getirdikleri suyla yangına müdahalede bulunuyor.

Alanın dağlık olması nedeniyle yangına araçlarla müdahale edemeyen itfaiye ekipleri, mahalleliler ile birlikte küreklerle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesi ile Hekimhan Belediyesine ait greyder ve kepçeler söndürme çalışmalarına katıldı.

Köylüköyü ve Başkınık Mahalleleri arasında bulunan Yama Dağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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