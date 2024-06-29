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        Malatya'da 2 el bombası ele geçirildi

        Malatya'da 2 el bombası ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 10:12 Güncelleme: 29.06.2024 - 10:12
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        Malatya'da 2 el bombası ele geçirildi
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        Malatya'da 2 el bombası ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde yasa dışı silah ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Ekipler, şüphe üzerinde durdurduğu bir araçtaki aramada 2 el bombası ele geçirdi.

        Gözaltına alınan H.M.A, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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