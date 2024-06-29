Malatya'da 2 el bombası ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde yasa dışı silah ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

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