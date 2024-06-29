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        Malatya'da silahlı yaralama olayının 2 şüphelisi yakalandı

        Malatya'da ateşli silahla yaralama olayının 2 şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 17:44 Güncelleme: 29.06.2024 - 17:44
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        Malatya'da silahlı yaralama olayının 2 şüphelisi yakalandı
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        Malatya'da ateşli silahla yaralama olayının 2 şüphelisi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çavuşoğlu Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda darp ve silahlı saldırı sonucu T.G. yaralandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayın şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Gözaltına alınan Ö.F.Y. ile A.İ. işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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