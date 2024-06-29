Malatya'da yolcu otobüsünün çarptığı minibüsün sürücüsü yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, yolcu otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, yolcu otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
F.P. idaresindeki 62 AF 962 plakalı yolcu otobüsü, Sürgü Mahallesi'nde, H.Y. yönetimindeki 67 AAP 681 plakalı minibüse arkadan çarptı.
112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan H.Y, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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