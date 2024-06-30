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        Malatya'da "Büyük Gazze Mitingi" düzenlendi

        Malatya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla Büyük Gazze Mitingi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 22:21 Güncelleme: 30.06.2024 - 22:21
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        Malatya'da "Büyük Gazze Mitingi" düzenlendi
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        Malatya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla Büyük Gazze Mitingi düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesi önünde Kudüs Kardeşlik Platformunca düzenlenen mitingde, Türk ve Filistin bayrağı açan katılımcılar, taşıdıkları dövizler ve attıkları sloganlarla İsrail'i protesto etti.

        Katılımcıların, Gazze'ye destek için marş ve ilahiler okuduğu miting, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sürdü.

        Mitingde konuşan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail'e karşı hep birlikte bir mücadelenin içerisinde olduklarını belirterek "Karşımızda Müslümanların ve insanlığın en büyük düşmanı var. Bunlar dünya siyonizmidir, bunun merkezi Amerika'dır. İsrail ise bunun bir karakoludur. Başka emperyalist ülkeleri de arkalarına aldılar. İngiltere sen ne arıyorsun Akdeniz'de? Kim adına orada savaşıyorsun? Fransa kim adına savaşıyorsun? İtalya kim adına savaşıyorsun? Hepiniz bir oldunuz, bütün bombaları getirdiniz, Gazze'nin çocuğunu, kadınını katlediyorsunuz, sizde vicdan yok." diye konuştu.

        Bu savaşı sabrederek kazanacaklarını kaydeden Yıldırım, "Hiç merak etmeyin, bu topraklar adım adım özgürlüğe doğru gidecek. O nedenle yavaş yavaş zaferler elde edeceğiz. Nerede İsrail'in bir gücü varsa orada İsrail'in gücünü kıracağız." dedi.

        Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri de Malatyalılara ve bu eylemleri gerçekleştiren sivil toplum kuruluşlarına destekleri için teşekkür etti.

        Aksa Tufanı'nın kendileri için bir izzet ve onur vesilesi olduğunu kaydeden Tekruri, şöyle konuştu:

        "Vermiş olduğumuz mücadelede Aksa Tufanı yüzümüzün akı oldu. Özelde Gazzeliler ve genelde Filistinliler olarak Allah yolunda cihadı yaşıyorlar. Tabii ki cihatta acılar, yaralar, zorluklar, sıkıntılar, ölümler ve esaret olur. Özellikle de eğer düşman korkaksa, siyonistler gibi korkak düşmanlarınız varsa bunların olması kaçınılmazdır. Fakat tabii bildiğiniz üzere bu cihadın semeresi, bu cihadın sonucu sadece bu acılar değildir, bu acının, bu cihadın semeresi Allah yolunda izzet ve onurdur. Şu anda Gazzelilerin, Filistinlilerin yaşamış olduğu izzet ve onurdur. Şu anda hepinizin bildiği gibi yeryüzünün en şerefli, en onurlu insanları Gazze'de bu mücadeleyi veren insanlardır. Tabii bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi şu anda Gazze'deki mücadele Anadolu'daki mücadelenin ana hattıdır, bu İstanbul'a, Kahire'ye, Amman'a ve diğer İslam ülkelerinin müdafaa hattıdır. Bundan dolayı Gazzelilere yardım etmek sadece bir seçenek değildir, bir tercih meselesi değildir. Bu, her Müslüman'ın boynunun borcudur, görevidir hatta en şeref sahibi, insaf sahibi insanın görev ve sorumluluğudur."

        - "Biz kesinlikle zayıf değiliz"

        Aksa Tufanı'nın gereksiz olduğunu düşünmemek gerektiğini dile getiren Tekruri, "Sakın biz bu zaaf durumundayken, böyle zayıfken 'Aksa Tufanı neden gerekti?' demeyesiniz, böyle bir şey düşünmeyin, biz kesinlikle zayıf değiliz. Eğer onlar Amerika'ya, onlar emperyalistlere, müstekbirlere ve Arap yöneticilere sığınıyorlarsa bizim Rabb'imiz var, biz Rabb'imize sığınıyoruz, O'na güveniyoruz ve dayanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Gazze'deki liderlerin yakınlarını İsrail saldırılarında kaybettiğini belirten Tekruri, "Onlar liderlerimizin yakınlarını öldürmekle bizi teslim olmaya zorladıklarını zannediyorlar, yanılmaktadırlar. Bu fedakarlıklar ve onların şehadetleri onların kararlılıklarından başka bir şeyi arttırmamaktadır." diye konuştu.

        Gazzeli aktivist Muhammed Hamdiye ise ailesinin İsrail saldırıları nedeniyle parçalandığını ve yuvalarının dağıtıldığını belirterek "Benim ailemden 37 şehit var. Bunların büyük bir kısmı çocuklardan oluşmakta. Biz bu şartlar altında mücadeleye devam ediyoruz. Bu eylemleriniz bizim için bir destek olmakta, insanlarımızın motivasyonunu arttırmakta ve dökülen kanlarımızın boşa gitmediğini göstermektedir." dedi.

        Mitinge AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ve Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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