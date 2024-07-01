Malatya'da yaralı bulunan şahin tedavi edilecek

Bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kuşu tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

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