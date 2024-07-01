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        Malatya'da yaralı bulunan şahin tedavi edilecek

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 15:35 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:40
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        Malatya'da yaralı bulunan şahin tedavi edilecek
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurucaova Mahallesi'nde arazide devriye görevi sırasında yaralı halde şahin gördü.

        Bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kuşu tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

        Kuşun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri

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