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        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

        Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 17:06 Güncelleme: 01.07.2024 - 17:06
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ve batı illerinden kente uyuşturucu madde getiren zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

        3 ikamet ve 2 araçta yapılan aramada 6 kilo 720 gram skunk, 998 sentetik ecza, 7 parça halinde 17,76 gram sentetik uyuşturucu, esrar, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 14 fişek, 2 ruhsatsız tüfek ve bir hassas terazi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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