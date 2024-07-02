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        Malatya'da tarım aracı çalan 3 şüpheli tutuklandı

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde tarım aracı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 16:00 Güncelleme: 02.07.2024 - 16:00
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        Malatya'da tarım aracı çalan 3 şüpheli tutuklandı
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        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde tarım aracı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akçadağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Nisan 2024 ve 19 Haziran 2024 tarihlerinde ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

        Ekipler, 122 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu olayı gerçekleştirdikleri belirlenen M.D, S.K. ve Y.G'yi yakaladı.

        Çalışmalar sonucu çalınan "pat pat" diye tabir edilen 2 tarım aracı Kuluncak ilçesinde bulunarak sahiplerine teslim edildi.

        Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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