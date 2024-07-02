Malatya'da tarım aracı çalan 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akçadağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Nisan 2024 ve 19 Haziran 2024 tarihlerinde ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.