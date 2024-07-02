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        Malatya'da camideki yardım kutusundan para çaldığı iddia edilen kişi yakalandı

        Malatya'da, bir camideki yardım kutusundan para çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 19:53 Güncelleme: 02.07.2024 - 19:53
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        Malatya'da camideki yardım kutusundan para çaldığı iddia edilen kişi yakalandı
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        Malatya'da, bir camideki yardım kutusundan para çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi'ndeki bir camideki hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

        Camideki yardım kutusundan para çaldığı iddia edilen şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, zanlıyı operasyonla gözaltına aldı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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