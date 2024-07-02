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        Malatya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 22:05 Güncelleme: 02.07.2024 - 22:05
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        Malatya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Serdar A. (33) yönetimindeki 07 BLU 773 plakalı motosiklet ile E.D. idaresindeki UM-044-UT plakalı otomobil Cevatpaşa Mahallesi Anayurt Bulvarı üzerinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, motosiklet sürücüsü Serdar A. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ve yanındaki B.A. yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Serdar A'nın cenazesi ise incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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