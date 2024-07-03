Malatya'da depremzede çocuklar için tiyatro sahnelendi

Malatya'da, depremzede çocuklar için konteyner kentlerde "Hayal Dükkanı" isimli oyun sahnelendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü sanatçıları tarafından "Hayal Dükkanı" adlı oyun Malatya'da sahneleniyor.

Oyun ilk olarak Yeşilyurt Kuyuönü Umutkent ve İtfaiye konteyner kentlerde sahne aldı.

Manasevleri ve Teknokent konteyner kentlerde sahnelenecek olan oyun son olarak, yarın da Malet 1 ve 2 konteyner kentlerde "perde" diyecek.