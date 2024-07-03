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        Malatya'da depremzede çocuklar için tiyatro sahnelendi

        Malatya'da, depremzede çocuklar için konteyner kentlerde "Hayal Dükkanı" isimli oyun sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 13:25 Güncelleme: 03.07.2024 - 13:25
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        Malatya'da depremzede çocuklar için tiyatro sahnelendi
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        Malatya'da, depremzede çocuklar için konteyner kentlerde "Hayal Dükkanı" isimli oyun sahnelendi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü sanatçıları tarafından "Hayal Dükkanı" adlı oyun Malatya'da sahneleniyor.

        Oyun ilk olarak Yeşilyurt Kuyuönü Umutkent ve İtfaiye konteyner kentlerde sahne aldı.

        Manasevleri ve Teknokent konteyner kentlerde sahnelenecek olan oyun son olarak, yarın da Malet 1 ve 2 konteyner kentlerde "perde" diyecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba, deprem sonrası depremzede çocukları psikolojik olarak desteklemek istediklerini belirterek, "Çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla yardımcı olmayı hedefledik." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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