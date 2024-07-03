Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı eğitim merkezlerinde yaz okulu başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Müftülüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı Malatya Temsilciliği tarafından öğrencilere yönelik ortak düzenlenen yaz okulu programı başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesine bağlı eğitim merkezlerinde başlayan yaz okulu programları "Bir Yaz Bin Gelecek" başlığı altında etkinliklerini gerçekleştiriyor.

7-14 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik düzenlenen yaz okulunda, ortaokul öğrencilerinin yaz tatilini verimli şekilde geçirmelerini sağlayacak çeşitli dallarda eğitimler veriliyor.

Öğrencilerin eğlenerek, verimli zaman geçirdikleri yaz okulunda değerler eğitimi de veriliyor. Ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen programlarda voleybol, futbol, badminton, masa tenisi, satranç, mangala ve doğa gezileri gibi çeşitli spor aktivitelerinin ve kültür etkinliklerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Siyer ve ahlak eğitimi dersleri, Temel Dini Bilgiler ve Adabımuaşeret de yer alıyor.

Alanında uzman isimlerce verilen eğitimler Battalgazi Eğitim Merkezi, Kiltepe Eğitim Merkezi, Kernek Külliyesi, Melekbaba Semt Konağı, Özalper Semt Konağı, Salköprü Semt Konağı, Şehit Ahmet Kocabay Eğitim Merkezi, Şehit Engin Tilbaç Eğitim Merkezi, Şehit Ramazan Sarıkaya Eğitim Merkezi, Rönesans Kent Konteyner ve Yeşiltepe Semt Konağı olmak üzere toplam 11 Semt Konağı ve Eğitim Merkezi’nde veriliyor.