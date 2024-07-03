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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 17:15 Güncelleme: 03.07.2024 - 17:19
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ve batı illerinden kente uyuşturucu madde getiren zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

        Bir işyeri ve ikamette yapılan aramada çeşitli yerlere gizlenmiş halde 6 kilo 666 gram skunk, 61,42 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar maddesi, 12 sentetik ecza, 1,20 gram toz esrar maddesi, 3 parça halinde 1,55 gram kenevir tohumu, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 2 tüp kimyasal madde ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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