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        İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 266 öğrenci mezun oldu

        İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan 266 öğrenci için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 19:13 Güncelleme: 03.07.2024 - 19:14
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        İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 266 öğrenci mezun oldu
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        İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan 266 öğrenci için tören düzenlendi.

        Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, genç doktorlara yeni çıktıkları yolda başarılar diledi.

        Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur ise bu yıl fakülteden 266 genç meslektaşlarının mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi..

        Beytur, bu yıl mezun olan öğrencilerin tarihte görülmemiş badireler atlattığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Mezunlarımız 2020 yılında Sivrice depreminin ardından yüzyılda bir görülebilecek pandemiyi ve asrın felaketi 6 Şubat depremlerini yaşadılar. Tüm afetlerde gece gündüz demeden hizmet edebilmek için gayret gösterdiler. Bu vicdani sorumluluğu kazandıran kıymetli velilerimize ve çalışma ahlakını öğreten fakültemiz hocalarına minnetlerimi arz ederim."

        Törene İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erhan Berk, 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Albay Zeki Koltukoğlu, Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erol Karaaslan ile veliler katıldı.

        Tören, mezun olan öğrencilere diplomalarının verilmesiyle sona erdi.

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