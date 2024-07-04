Malatya'da AFAD'a ait depoda çıkan yangın söndürüldü

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yakınca Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki AFAD İl Müdürlüğüne ait depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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