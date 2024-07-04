Malatya'da AFAD'a ait depoda çıkan yangın söndürüldü
Malatya'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) ait depoda çıkan yangın söndürüldü.
Malatya'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) ait depoda çıkan yangın söndürüldü.
Yakınca Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki AFAD İl Müdürlüğüne ait depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü, depoda bir süre soğutma çalışması yapıldı.
Paket halindeki çadırların yandığı yangın sonrası olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yürüttü.
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