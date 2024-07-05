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        Mevsimlik tarım işçileri kayısı mesaisinde

        VOLKAN KAŞİK - Dünya kuru kayısı üretiminin büyük kısmının gerçekleştirildiği Malatya'da mevsimlik tarım işçileri, sıcak havada ekmek parası kazanmak için ter döküyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 11:18 Güncelleme: 05.07.2024 - 11:18
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        Mevsimlik tarım işçileri kayısı mesaisinde
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        VOLKAN KAŞİK - Dünya kuru kayısı üretiminin büyük kısmının gerçekleştirildiği Malatya'da mevsimlik tarım işçileri, sıcak havada ekmek parası kazanmak için ter döküyor.

        Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu, "Hasanbey", "Kabaaşı", "Hacıhaliloğlu" ve "Alyanak" gibi 32 çeşit kayısının yetiştiği kentte hasat devam ediyor.

        Yörede "mişmiş" olarak adlandırılan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescilli ürünü Malatya kayısısı, kentte yaklaşık 50 bin ailenin geçimine katkı sunuyor.

        Kentin en önemli gelir kaynağı konumunda bulunan kayısı, hasat döneminde mevsimlik tarım işçileri için de gelir kapısı oluyor. Genellikle Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır gibi civar illerden gelen çok sayıda mevsimlik işçi, yaklaşık 2 ay boyunca kayısı toplama ve kurutma işlerini yapıyor.

        Mevsimlik tarım işçileri, zorlu mesailerinin karşılığı olarak günlük 680 ila 800 lira yevmiye alıyor.

        Havanın serin olduğu sabahın ilk ışıklarıyla işe koyulan tarım işçileri, gün içinde 35 dereceyi aşan sıcaklığa aldırmadan, makine yardımıyla silkelenen ağaçlardan dökülen kayısıları toplayıp kasalara koyuyor ve işlenmeye hazır hale getiriyor.

        - "Biraz zor ama severek yapıyorum"

        Şanlıurfa'dan gelen 18 yaşındaki tarım işçisi İbrahim Halil Bardakçı, AA muhabirine, babası ve kardeşleriyle çalışmak için kayısı bahçesine geldiklerini söyledi.

        Aynı şehirden gelen işçi arkadaşlarıyla kayısı bahçelerinde silkeleme ve toplama gibi işler yaptıklarını anlatan Bardakçı, "Her yıl kayısı bahçesine çalışmaya geliyoruz. İlk zamanlar zordu ama alıştık. Kazandığım parayla da evde eski bir motosikletim var, onu yenileyeceğim." dedi.

        Muhabbet Kamış ise liseyi yeni bitirdiğini, sınava girdiğini ve bu yıl iyi bir üniversiteyi kazanmayı hedeflediğini ifade etti.

        Kamış, yaz ayındaki boşluğunu kayısı işlerinde çalışarak geçirdiğini aktararak, "Harçlığımı çıkarmak için çalışıyom. Biraz zor ama severek yapıyorum. Her yıl yaz aylarında bu işi yapmaya geliyorum. Her gün ortalama 8-9 kasa patik (kayısının çekirdeğini çıkarma) yapıp günlük 800 lira yevmiyeye çalışıyorum. Üniversitede ise öğretmenlik okumak istiyorum." diye konuştu.

        Sevgi Kangal, sağlık meslek lisesi son sınıf öğrencisi olduğunu ve üniversite sınavına hazırlandığını söyledi.

        Yaz aylarında ise kayısı bahçesinde çalışmaya geldiğini belirten Kangal, "Kayısıda çalışmayı çok sevmiyorum ama harçlığımı çıkarmak için çalışmaya mecburum. Günde 8-9 kasa patik yapıyorum." ifadelerini kullandı.

        Adıyamanlı Sultan Demirci de 30 yıldır her yaz hasat döneminde Malatya'daki kayısı bahçelerinde çalıştığını dile getirdi.

        Demirci, sabahtan akşama kadar patik yaptığını kaydederek, "Kayısı bizim olmazsa olmazımız. İşimizi çok seviyoruz. Artık alıştığımız için kayısı işlerinde zorlanmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        - Kuru kayısıda 107 bin ton rekolte bekleniyor

        Bahçe sahibi ve Malatya Ticaret Borsası Başkan Vekili Erhan Almendi ise kent genelinde başlayan kayısı hasadının hızla devam ettiğini söyledi.

        Almendi, "Fiyatların da iyi olmasıyla üreticilerimizin bu yıl bereketli bir yıl geçirmesini bekliyoruz. Kentin yüksek kesimlerinde de bugün itibarıyla hasat başladı. Bu yıl rekolte 107 bin ton olarak açıklandı, bunun gerçekleşeceğini umut ediyoruz." dedi.

        Şu an Malatya genelindeki kayısı bahçelerinde silkeleme, patik, sergi, kurutma gibi işlemler yapıldığını anımsatan Almendi, "Hasat tüm hızıyla devam ediyor, Malatya genelinde bu yıl kayısı işlerinde çalışacak eleman sıkıntısı da var. Kente Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Batman gibi illerden mevsimlik tarım işçileri geliyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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