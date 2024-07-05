Mevsimlik tarım işçileri kayısı mesaisinde

VOLKAN KAŞİK - Dünya kuru kayısı üretiminin büyük kısmının gerçekleştirildiği Malatya'da mevsimlik tarım işçileri, sıcak havada ekmek parası kazanmak için ter döküyor.

Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu, "Hasanbey", "Kabaaşı", "Hacıhaliloğlu" ve "Alyanak" gibi 32 çeşit kayısının yetiştiği kentte hasat devam ediyor.

Yörede "mişmiş" olarak adlandırılan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescilli ürünü Malatya kayısısı, kentte yaklaşık 50 bin ailenin geçimine katkı sunuyor.

Kentin en önemli gelir kaynağı konumunda bulunan kayısı, hasat döneminde mevsimlik tarım işçileri için de gelir kapısı oluyor. Genellikle Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır gibi civar illerden gelen çok sayıda mevsimlik işçi, yaklaşık 2 ay boyunca kayısı toplama ve kurutma işlerini yapıyor.

Aynı şehirden gelen işçi arkadaşlarıyla kayısı bahçelerinde silkeleme ve toplama gibi işler yaptıklarını anlatan Bardakçı, "Her yıl kayısı bahçesine çalışmaya geliyoruz. İlk zamanlar zordu ama alıştık. Kazandığım parayla da evde eski bir motosikletim var, onu yenileyeceğim." dedi.

Kamış, yaz ayındaki boşluğunu kayısı işlerinde çalışarak geçirdiğini aktararak, "Harçlığımı çıkarmak için çalışıyom. Biraz zor ama severek yapıyorum. Her yıl yaz aylarında bu işi yapmaya geliyorum. Her gün ortalama 8-9 kasa patik (kayısının çekirdeğini çıkarma) yapıp günlük 800 lira yevmiyeye çalışıyorum. Üniversitede ise öğretmenlik okumak istiyorum." diye konuştu.

Muhabbet Kamış ise liseyi yeni bitirdiğini, sınava girdiğini ve bu yıl iyi bir üniversiteyi kazanmayı hedeflediğini ifade etti.

Demirci, sabahtan akşama kadar patik yaptığını kaydederek, "Kayısı bizim olmazsa olmazımız. İşimizi çok seviyoruz. Artık alıştığımız için kayısı işlerinde zorlanmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yaz aylarında ise kayısı bahçesinde çalışmaya geldiğini belirten Kangal, "Kayısıda çalışmayı çok sevmiyorum ama harçlığımı çıkarmak için çalışmaya mecburum. Günde 8-9 kasa patik yapıyorum." ifadelerini kullandı.

- Kuru kayısıda 107 bin ton rekolte bekleniyor

Bahçe sahibi ve Malatya Ticaret Borsası Başkan Vekili Erhan Almendi ise kent genelinde başlayan kayısı hasadının hızla devam ettiğini söyledi.

Almendi, "Fiyatların da iyi olmasıyla üreticilerimizin bu yıl bereketli bir yıl geçirmesini bekliyoruz. Kentin yüksek kesimlerinde de bugün itibarıyla hasat başladı. Bu yıl rekolte 107 bin ton olarak açıklandı, bunun gerçekleşeceğini umut ediyoruz." dedi.

Şu an Malatya genelindeki kayısı bahçelerinde silkeleme, patik, sergi, kurutma gibi işlemler yapıldığını anımsatan Almendi, "Hasat tüm hızıyla devam ediyor, Malatya genelinde bu yıl kayısı işlerinde çalışacak eleman sıkıntısı da var. Kente Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Batman gibi illerden mevsimlik tarım işçileri geliyor." diye konuştu.