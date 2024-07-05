Bakan Kurum Malatya'da koordinasyon toplantısına katıldı

Toplantıya, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Abdurrahman Babacan ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ile MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu da katıldı.

Gazetecilerin girişte görüntü almalarına izin verilen toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

Kurum'a yaklaşan Ramazan Öreş, engelli oğlu Tayfur Serhat'ın (13) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ve onunla görüşmek istediğini söyledi. Kurum da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'ya gelmesi halinde kendilerini görüştüreceğini dile getirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesine gelen Kurum, Belediye Başkanı Sami Er ve diğer ilgililerce karşılandı.

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