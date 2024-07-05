Bakan Kurum Malatya'nın Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerini ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'nın Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerini ziyaret etti.

Bakan Kurum, ilk olarak Akçadağ ilçesinde yapımı süren konut ve iş yeri alanında incelemelerde bulundu, ilgililerden bilgi aldı.

Kurum, daha sonra, yapımı tamamlanan deprem konutlarına geçerek, burada evine yerleşen 3 çocuk babası Servet Doğan (50) ve ailesini ziyaret etti.

Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyledi.

Depremin ilk anından itibaren hep birlikte mücadele verdiklerini, vatandaşların da desteğiyle çalıştıklarını kaydeden Kurum, şöyle konuştu: "Devlet olarak milletimizle el ele afet bölgemizin ayağa kalkması için gereken her türlü mücadeleyi vermeye çalıştık. 6 Şubat sonrasında bir taraftan enkaz kaldırdık, bir taraftan hasar tespiti yaptık, bir taraftan yeni konutların yerlerini seçtik, temellerini attık. Hamdolsun bugün de evinize gelip mutluluğunuza şahitlik ediyoruz. Bizim için en güzeli bu. Bize dua ediyorsunuz ya, bizim için en büyük mutluluk bu. Burada, bu sağlam evlerde, ailenizle, çocuklarınızla huzur içerisinde yaşıyorsunuz. Bizim tek isteğimiz bu."