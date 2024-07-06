Battalgazi Belediyesi, metruk yapıların yıkımını gerçekleştirdi

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler nedeniyle ağır hasar alan binaların kömürlük ve depolarının yıkımını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi ilçesinde, deprem nedeniyle ağır hasar alan binaların yıkım süreci devam ediyor. Bu sırada yıkılmayan kömürlük ve depoların da yıkımı yapıldı.

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürü Engin Pepeler, Vali Ersin Yazıcı'nın mahalle muhtarlarıyla yaptığı toplantıda yıkılmayan kömürlüklerin belediye marifetiyle yıkılması hususunda talimat verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu talimat doğrultusunda muhtarlarımızdan aldığımız dilekçelere istinaden yıkılan binaların yıkılmayan deposu, kömürlüğü dediğimiz kısımlarının yıkım işlemlerine başladık. Yıkım sonrasındaysa araziyi düzenleyerek muhtarlara teslim ediyoruz. Ataköy, Ferhadiye, Zafer ve Üçbağlar mahallelerinde kömürlüklerin yıkımını gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde diğer mahallelerde de benzer çalışmalarımıza devam edeceğiz. Amacımız, depremin yarattığı tahribatı en kısa sürede ortadan kaldırarak mahalle sakinlerine temiz ve güvenli bir ortam sunmak."