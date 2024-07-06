Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya Turgut Özal Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

        Malatya Turgut Özal Üniversitesinin (MTÜ) 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 15:02 Güncelleme: 06.07.2024 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya Turgut Özal Üniversitesinde mezuniyet heyecanı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya Turgut Özal Üniversitesinin (MTÜ) 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kortej yürüyüşüyle başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.

        Daha sonra Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden öğrencilerle akademik ve idari personel anısına hazırlanan sinevizyon izlendi.

        MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, konuşmasında, mezun olan öğrencilerin başta kendi emekleri olmak üzere onların eğitim hayatlarına büyük fedakarlıklarla katkı veren ailelerinin ve iş hayatına atılmaları için her türlü çabayı gösteren üniversite personelin ortak çabasıyla büyük gayretleri olduğunu belirtti.

        Bu yıl akademik performansa göre üniversite sıralamasında en fazla yükselen üçüncü üniversite unvanını aldıklarını kaydeden Bentli, 2018 yılında kurulan üniversitenin 4 fakülte ve 9 meslek yüksekokulunda mezun verdiğini ifade etti.

        Bentli, kuruluşunda 3 bin 500 olan öğrenci sayısının bu yıl yüzde 40 arttığını ve gelecek sene 11 binin üzerine çıkacağını belirtti.

        Rektör Bentli, bu akademik yılda 41 ön lisans ve 15 lisans programında 970 öğrenciyi mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

        Mezunlar adına konuşan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü birincisi Fatma Esra Saygılı da ülkenin gelişimine katkı sağlamak adına her alanda büyük başarılara imza atacaklarına yürekten inandığını kaydetti.

        Öğrencilere mezuniyet belgeleri protokol üyelerince verildi.

        Ardından öğrenciler keplerini havaya fırlattı.

        Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den videolu dikkat çeken mesaj: Kilit kapanıyor!
        MSB'den videolu dikkat çeken mesaj: Kilit kapanıyor!
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Neşe bir yıllık evliydi! Eşi ondan haber alamadı! Büyük acı!
        Neşe bir yıllık evliydi! Eşi ondan haber alamadı! Büyük acı!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Berberlerin tatil günü belli oldu! İşte Ankara ve İstanbul'un kararı...
        Berberlerin tatil günü belli oldu! İşte Ankara ve İstanbul'un kararı...
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Güneş altında romantik anlar
        Güneş altında romantik anlar
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Lüks yatlarında tatilin tadını çıkardılar
        Lüks yatlarında tatilin tadını çıkardılar
        Dursun Özbek: UEFA tepemizde, ceza alabiliriz!
        Dursun Özbek: UEFA tepemizde, ceza alabiliriz!
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!
        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?

        Benzer Haberler

        Battalgazi Belediyesi, metruk yapıların yıkımını gerçekleştirdi
        Battalgazi Belediyesi, metruk yapıların yıkımını gerçekleştirdi
        Sokakta bulduğu kargayı evinde besliyor
        Sokakta bulduğu kargayı evinde besliyor
        Bakan Kurum Malatya'nın Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerini ziyaret etti
        Bakan Kurum Malatya'nın Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerini ziyaret etti
        Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 200 bin yeni yuvamızı teslim edeceğiz (3)
        Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 200 bin yeni yuvamızı teslim edeceğiz (3)
        Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 200 bin yeni yuvamızı teslim edeceğiz (2)
        Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 200 bin yeni yuvamızı teslim edeceğiz (2)
        Deprem bölgesinde sene sonuna kadar 200 bin konutun teslim edilmesi hedefle...
        Deprem bölgesinde sene sonuna kadar 200 bin konutun teslim edilmesi hedefle...