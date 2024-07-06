Malatya Turgut Özal Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

Malatya Turgut Özal Üniversitesinin (MTÜ) 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kortej yürüyüşüyle başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.

Daha sonra Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden öğrencilerle akademik ve idari personel anısına hazırlanan sinevizyon izlendi.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, konuşmasında, mezun olan öğrencilerin başta kendi emekleri olmak üzere onların eğitim hayatlarına büyük fedakarlıklarla katkı veren ailelerinin ve iş hayatına atılmaları için her türlü çabayı gösteren üniversite personelin ortak çabasıyla büyük gayretleri olduğunu belirtti.

Bu yıl akademik performansa göre üniversite sıralamasında en fazla yükselen üçüncü üniversite unvanını aldıklarını kaydeden Bentli, 2018 yılında kurulan üniversitenin 4 fakülte ve 9 meslek yüksekokulunda mezun verdiğini ifade etti. Bentli, kuruluşunda 3 bin 500 olan öğrenci sayısının bu yıl yüzde 40 arttığını ve gelecek sene 11 binin üzerine çıkacağını belirtti. Rektör Bentli, bu akademik yılda 41 ön lisans ve 15 lisans programında 970 öğrenciyi mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı. Mezunlar adına konuşan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü birincisi Fatma Esra Saygılı da ülkenin gelişimine katkı sağlamak adına her alanda büyük başarılara imza atacaklarına yürekten inandığını kaydetti.