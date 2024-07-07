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        Malatya'da çıkan örtü yangını söndürüldü

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 00:50 Güncelleme: 07.07.2024 - 00:50
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        Malatya'da çıkan örtü yangını söndürüldü
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        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Ilıcak Mahallesi'ndeki arazide çıkan örtü yangını ihbarı üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yönlendirildi.

        Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı bünyesindeki kepçe ve greyderler de müdahale etti.

        Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangının, 100 dönümlük alanda etkili olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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