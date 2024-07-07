Malatya'da çıkan örtü yangını söndürüldü
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
Ilıcak Mahallesi'ndeki arazide çıkan örtü yangını ihbarı üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yönlendirildi.
Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı bünyesindeki kepçe ve greyderler de müdahale etti.
Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangının, 100 dönümlük alanda etkili olduğu öğrenildi.
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