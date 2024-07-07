Malatya'da çıkan örtü yangını söndürüldü

Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı bünyesindeki kepçe ve greyderler de müdahale etti.

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