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        Malatya'da silahla eşi, kızı ve torununu öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

        Malatya'nın Arguvan ilçesinde tüfekle eşi, kızı ve torununu öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 12:38 Güncelleme: 07.07.2024 - 12:38
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        Malatya'da silahla eşi, kızı ve torununu öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
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        Malatya'nın Arguvan ilçesinde tüfekle eşi, kızı ve torununu öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

        Güveçli Mahallesi'nde oturan İsmet Budak (61), evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle eşi Songül Budak (64), kızı Cansu Aslan (33) ve 5 yaşındaki torunu Bulem Aslan'a tüfekle öldürdü.

        Daha sonra Budak, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

        Sesleri duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde yapılan incelemede, Songül Budak, Cansu Aslan ve Bulem Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        İntihar girişiminde bulunan İsmet Budak da ağır yaralı olarak Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

        Cenazeler ise otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri

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