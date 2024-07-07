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        Malatya'da bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Malatya'nın Pütürge ilçesinde bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 16:16 Güncelleme: 07.07.2024 - 16:18
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        Malatya'da bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Malatya'nın Pütürge ilçesinde bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Hacı Haşim Öz'ün (55) kullandığı 44 AFM 758 plakalı otomobil, Pütürge-Doğanyol yolu Bakımlı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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