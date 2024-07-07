Malatya'da bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Malatya'nın Pütürge ilçesinde bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hacı Haşim Öz'ün (55) kullandığı 44 AFM 758 plakalı otomobil, Pütürge-Doğanyol yolu Bakımlı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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