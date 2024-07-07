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        Malatya'da otomobil ile servis minibüsü çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Malatya'da otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 20:05 Güncelleme: 07.07.2024 - 20:05
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        Malatya'da otomobil ile servis minibüsü çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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        Malatya'da otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde Ö.Ö'nün kullandığı 02 AV 383 plakalı otomobil ile A.H.Ş. idaresindeki 44 S 0781 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile F.A, E.A, Z.Ö. ile M.Ö. yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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