İnönü Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

İnönü Üniversitesi'nde eğitimlerini tamamlayan 6 bin 500 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

Üniversite kampüsünde bulunan stadyumda gerçekleştirilen 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreninde akademisyen ve öğrenciler tarafından kortej yürüyüşü yapıldı.

Törende dev Türk ve Filistin bayrakları yer aldı, bazı öğrenci ve protokol üyeleri de Filistin atkısı taktı.

Malatya Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, törende, kendisinin de İnönü Üniversitesinden mezunu olduğunu hatırlatarak, bugün törende öğrencilerle bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İnönü Üniversitesi mezunu olmanın bir ayrıcalık olduğunu dile getiren Özdemir, öğrencilere hayatlarında başarılar diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise üniversite yönetimine ve öğrencilere programda Filistin'i unutmadıkları için teşekkür ederek, "Biz burada bir neşe, coşku içindeyiz ama gönül coğrafyamızda maalesef katliamlar, gözyaşı var. Dünyanın gözü önünde çocuklar, kadınlar katlediliyor. Orada da öğrenciler var sizin gibi ama bu coşkuyu, bu sevinci yaşayamıyorlar." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay da mezun olan tüm öğrencileri yürekten kutladığını söyledi.