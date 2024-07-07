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        İnönü Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

        İnönü Üniversitesi'nde eğitimlerini tamamlayan 6 bin 500 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 21:37 Güncelleme: 07.07.2024 - 21:37
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        İnönü Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
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        İnönü Üniversitesi'nde eğitimlerini tamamlayan 6 bin 500 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

        Üniversite kampüsünde bulunan stadyumda gerçekleştirilen 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreninde akademisyen ve öğrenciler tarafından kortej yürüyüşü yapıldı.

        Törende dev Türk ve Filistin bayrakları yer aldı, bazı öğrenci ve protokol üyeleri de Filistin atkısı taktı.

        Malatya Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, törende, kendisinin de İnönü Üniversitesinden mezunu olduğunu hatırlatarak, bugün törende öğrencilerle bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        İnönü Üniversitesi mezunu olmanın bir ayrıcalık olduğunu dile getiren Özdemir, öğrencilere hayatlarında başarılar diledi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise üniversite yönetimine ve öğrencilere programda Filistin'i unutmadıkları için teşekkür ederek, "Biz burada bir neşe, coşku içindeyiz ama gönül coğrafyamızda maalesef katliamlar, gözyaşı var. Dünyanın gözü önünde çocuklar, kadınlar katlediliyor. Orada da öğrenciler var sizin gibi ama bu coşkuyu, bu sevinci yaşayamıyorlar." diye konuştu.

        Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay da mezun olan tüm öğrencileri yürekten kutladığını söyledi.

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayan Kızılay, bu zulme destek olanları ve ses çıkarmayanları da sağduyuya davet etti.

        Kızılay, İnönü Üniversitesinin yarım asır boyunca 165 binin üzerinde insan yetiştirdiğini, mezun ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

        "Başta sağlık olmak üzere dünya standartlarında topluma hizmet sunan, ülkemizin en saygın yüksek öğretim kurumlarından biri oldu. Yetiştirdiğimiz insan kaynağı ülkemizin kalkınması ve yetişmesine büyük katkı sağladı. Bu yıl da yaklaşık bugün 6 bin 500 öğrencimizi mezun ediyoruz. Sizler, ülkemizin en önemli üniversitelerinden birinden mezun oldunuz. Sevgili mezunlarımız sizlerle gurur duyuyoruz, büyük bir başarı elde ettiniz."

        Törene Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit de katıldı.

        Tören öğrencilerin kep atmasıyla son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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