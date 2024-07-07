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        Malatya'da öldürülen aynı aileden 3 kişinin cenazesi defnedildi

        Malatya'nın Arguvan ilçesinde öldürülen 3 kişinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 12:38 Güncelleme: 07.07.2024 - 12:38
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        Malatya'da öldürülen aynı aileden 3 kişinin cenazesi defnedildi
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        Malatya'nın Arguvan ilçesinde öldürülen 3 kişinin cenazesi toprağa verildi.

        Güveçli Mahallesi'nde dün İsmet Budak'ın (61) tüfekle öldürdüğü eşi Songül Budak (64), kızı Cansu Aslan (33) ve 5 yaşındaki torunu Buğlem Aslan'ın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Malatya Şehir Mezarlığına getirildi.

        Cenazeler, kılınan namazın ardından defnedildi.

        İntihar girişiminde bulunan İsmet Budak'ın ise Turgut Özal Tıp Merkezindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Güveçli Mahallesi'nde oturan İsmet Budak, evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle eşi Songül Budak (64), kızı Cansu Aslan (33) ve 5 yaşındaki torunu Buğlem Aslan'ı tüfekle öldürüp, aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu.

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