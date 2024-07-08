Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
T.T. idaresindeki 34 LR 5559 plakalı otomobil ile H.G. idaresindeki 44 AJ 660 plakalı hafif ticari araç Malatya-Adıyaman kara yolu Çığlık Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Y.D, H.A, H.M. ve S.Ç. yaralandı.
Ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar buradaki müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.