Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı tutuklandı
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4-7 Temmuz tarihleri arasında sokak satıcıları ve batı illerinden kente uyuşturucu madde getiren zanlılara yönelik operasyonlar düzenledi.
Ekiplerce, 7 ev ve 2 araçta yapılan aramada çeşitli yerlere gizlenmiş halde 7 bin 916 sentetik ecza, 48,91 gram sentetik uyuşturucu, 3 parça halinde 6,33 gram esrar, bir miktar kenevir tohumu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.