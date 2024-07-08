Malatya'da prefabrik iş yerlerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Malatya'da hırdavatçılar için yapılan prefabrik iş yerlerinde çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.
Malatya'da hırdavatçılar için yapılan prefabrik iş yerlerinde çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.
Çavuşoğlu Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yanında hırdavatçı esnafı için yapılan prefabrik iş yerlerinde yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının hızla yayılması üzerine olay yerine Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürmek için müdahalesi sürüyor.
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