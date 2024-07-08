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        Malatya'da prefabrik iş yerlerinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Malatya'da hırdavatçılar için yapılan prefabrik iş yerlerinde çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 22:15 Güncelleme: 08.07.2024 - 22:15
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        Malatya'da prefabrik iş yerlerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Malatya'da hırdavatçılar için yapılan prefabrik iş yerlerinde çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

        Çavuşoğlu Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yanında hırdavatçı esnafı için yapılan prefabrik iş yerlerinde yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangının hızla yayılması üzerine olay yerine Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) sevk edildi.

        Ekiplerin yangını söndürmek için müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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