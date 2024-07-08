Malatya'da prefabrik iş yerlerinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Yangının hızla yayılması üzerine olay yerine Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) sevk edildi.

Çavuşoğlu Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yanında hırdavatçı esnafı için yapılan prefabrik iş yerlerinde yangın çıktı.

Malatya'da hırdavatçılar için yapılan prefabrik iş yerlerinde çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

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