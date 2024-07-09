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        Malatya'da LGS'de derece alan öğrencilere tablet hediye edildi

        Malatya'da, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) dereceye giren 13 öğrenciye tablet hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 15:33 Güncelleme: 09.07.2024 - 15:39
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        Malatya'da LGS'de derece alan öğrencilere tablet hediye edildi
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        Malatya'da, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) dereceye giren 13 öğrenciye tablet hediye edildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen programda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından gönderilen bisiklet, LGS'da tam puan alan Atatürk Ortaokulu öğrencisi Erdal Baran Karadağ'a Malatya Valisi Ersin Yazıcı tarafından verildi.

        Vali Yazıcı, Karadağ'a Bakan Ersoy'un selam ve başarı dileklerini iletti.

        Karadağ ile sınavda derece alan öğrenciler Ali Hamza Toksöz, Nur Seda Kayan, Muhammed Efe Yoldaş, Mehmet Fatih Çınar, Turan Alp Doğru, Yiğit Anıl Yılmaz, Yiğit Mutlu, Elif Ece Anapalı, Nevfel Çiçek, Onur Yaşar, Yavuz Selim Aktürk ve Zeynep Mansur'a da tablet hediye edildi.

        Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ve öğrencilerle aileleri katıldı.

        Galeri
        Galeri

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