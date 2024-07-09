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        MESOB Başkanı Şevket Keskin'den iş yeri zarar gören esnafa ziyaret

        Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, sanayi sitesinde çıkan yangın sonucu iş yerleri zarar gören esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 17:01 Güncelleme: 09.07.2024 - 17:01
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        MESOB Başkanı Şevket Keskin'den iş yeri zarar gören esnafa ziyaret
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        Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, sanayi sitesinde çıkan yangın sonucu iş yerleri zarar gören esnafı ziyaret etti.

        MESOB'dan yapılan açıklamaya göre, esnafı tek tek ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Keskin, can kaybının olmayışının tek teselli olduğunu belirtti.

        Esnafın Malatya'da kalması için mücadele ettiğimiz bir dönem yaşadıklarını aktaran Keskin, "Esnafımız halen barakalarda ve konteynerlerde ticari hayatını sürdürmeye çalışıyor. Malatya'yı yerinde tutmaya çalışıyoruz. Kalıcı iş yerlerinin en hızlı şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor. Ticareti ayakta tutmadan bu şehri ayakta tutamazsınız. Malatya’nın mağduriyeti biran önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırılmalıdır." ifadesini kullandı.

        Başkan Keskin, iş yeri yanan esnafların büyük oranda maddi kayba uğradığına işaret ederek, ilgili bakanlık ve kurumlarla görüşmelerde bulunarak mağdur esnafa destek sağlanmasına çalışacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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