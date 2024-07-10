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        GÜNCELLEME - Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.54'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 13:06 Güncelleme: 10.07.2024 - 13:06
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        GÜNCELLEME - Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.54'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 14,27 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        AFAD yetkilileri, deprem nedeniyle kentte olumsuz bir ihbar alınmadığını, saha taramasının devam ettiğini bildirdi.

        - Deprem anı güvenlik kamerasında

        Öte yandan, deprem anı Fahri Kayahan Bulvarı'ndaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde, iş yerindeki kadınların sarsıntıyla birlikte dışarı kaçtığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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