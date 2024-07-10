GÜNCELLEME - Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

AFAD yetkilileri, deprem nedeniyle kentte olumsuz bir ihbar alınmadığını, saha taramasının devam ettiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 14,27 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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