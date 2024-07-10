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        Doğanşehir'de "Rezerv Alanlarda Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde "Rezerv Alanlarda Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 16:30 Güncelleme: 10.07.2024 - 16:32
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        Doğanşehir'de "Rezerv Alanlarda Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde "Rezerv Alanlarda Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Daire Başkanı Mehmet Bedestenci, Doğanşehir Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, rezerv alanlarında hiçbir hak sahibinin mağdur olmayacağını söyledi.

        Deprem bölgesinde yapıların inşaatlarının sürdüğünü dile getiren Bedestenci, bakanlık tarafından açıklanan rezerv alanlarında konut ve işyeri olan tüm hak sahiplerinin tamamına konut ve iş yerlerinin verileceğini ifade etti.

        Toplantıda Bedestenci, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Şube Müdürü Uğur Uzun, Emlak Konut GEDAŞ temsilcileri Fatih Fırat ve Polat Yenice, vatandaşların ilçedeki rezerv alanları ile ilgili merak edilen sorularını yanıtladı.

        Toplantıya Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, siyasi ilçe başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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        Galeri

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