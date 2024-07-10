Doğanşehir'de "Rezerv Alanlarda Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde "Rezerv Alanlarda Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Daire Başkanı Mehmet Bedestenci, Doğanşehir Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, rezerv alanlarında hiçbir hak sahibinin mağdur olmayacağını söyledi.

Deprem bölgesinde yapıların inşaatlarının sürdüğünü dile getiren Bedestenci, bakanlık tarafından açıklanan rezerv alanlarında konut ve işyeri olan tüm hak sahiplerinin tamamına konut ve iş yerlerinin verileceğini ifade etti.