Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki N.K. (60) ile hafif ticari araçta bulunan S.D (34), S.A (8) ve E.H. (13) yaralandı.

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