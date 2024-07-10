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        Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 18:53 Güncelleme: 10.07.2024 - 18:53
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        Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        H.A.H. (57) yönetimindeki 44 AGD 337 plakalı hafif ticari araç, Malatya-Kayseri kara yolunun Akçadağ ilçesi Sarıhacı Mahallesi mevkisinde B.K. (65) idaresindeki 44 NZ 348 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki N.K. (60) ile hafif ticari araçta bulunan S.D (34), S.A (8) ve E.H. (13) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

        Yaralılardan otomobil sürücüsü ile N.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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