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        Malatya'daki trafik kazalarında 8 kişi yaralandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 10:20 Güncelleme: 11.07.2024 - 10:20
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        Malatya'daki trafik kazalarında 8 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

        A.G. (24) idaresindeki 35 AL 1087 plakalı otomobil Kendirli Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir araca çarparak şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki P.S. (20) M.G. (23) R.G. (23) S.G. (46) R.G. (24) ve Y.G. (2) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Kendirli Mahallesi'nde H.E. (34) yönetimindeki 44 EP 306 otomobil, demir bariyerlere çarptı. Yaralanan sürücü ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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