Malatya'da vatandaşların sorunları TAÇ merkezlerinde çözülecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sorunlarını kolay ve kısa zamanda çözmek üzere Tek Adımda Çözüm (TAÇ) merkezlerini faaliyete aldı.

Malatya Park AVM önündeki tanıtım programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın büyük yıkım yaşadığını belirterek, insanların kalıcı konutuna, esnafın da kalıcı iş yerine ulaşmasının önemli olduğunu söyledi.

Seçim sürecinde insanların deprem sonrası hayatlarının kolaylaşması yönünde talepleri olduğunu gördüklerini belirten Er, yaraları sarıp o travmadan kurtarmak için çalışırken bir taraftan da hayatı kolaylaştırmaya odaklandıklarını dile getirdi.

"TAÇ projemiz var, Tek Adımda Çözüm Projesi. Vatandaşlarımız şikayetlerini, taleplerini, yapmak istediklerini belediyeye iletmekte zorlanıyordu. Bunun tarafımızca kolaylaştırılması gerekiyordu. 'Şehrin birçok noktasına Tek Adımda Çözüm irtibat büroları kuracağız' dedik. Vatandaşa en yakın noktada meramını alıp hemen çözüm getirelim diye bu projeyi hayata geçirdik. Vatandaşlarımız telefonla, Whatsapp hattından ve elektronik postayla taleplerini bize rahatlıkla iletebilecek. Bu imkanı olmayan, teknolojiyle çok arası olmayan insanlarımızın da rahatlıkla ulaşabileceği birçok noktadan biz bu hizmeti sunacağız."

TAÇ merkezleri için 36 nokta belirlediklerini ifade eden Sami Er, "Bütün ilçelerimizde MASKİ bürolarımız aynı zamanda TAÇ bürosu. Şehrin birçok merkezinde ve konteyner kentlerimizde irtibat noktalarımız var. Burada çalışanlarımız var. Talepleri alıyorlar. Vatandaşımızın talebi doğrultusunda hemen ilgili birime yönlendiriyorlar. Araç filomuz var. Sorun ilgili birime iletildiğinde aracımız oradan kalkıp vatandaşımızın hizmetini görmeye gidecek. Araçlarımızın üzerinde ekipmanları da hazır." dedi.

Er, projenin ilerleyen süreçlerinde vatandaşa sorunun ne kadar sürede çözüme ulaşacağının da söyleneceğini sözlerine ekledi.