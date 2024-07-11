Kuru kayısı ihracatından yılın ilk yarısında 186 milyon dolarlık gelir

YETER ERDİNE - Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret tescilli ürünlerinden olan Malatya kayısısından yılın ilk yarısında 186 milyon 361 bin dolar gelir elde edildi.

Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, kuru kayısı ihracatı kent ekonomisine katkısını sürdürüyor.

Bu yılın ilk yarısında kentten 31 bin 240 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kayısı hasadının sürdüğü kentte üreticilerin şu anda hummalı bir çalışma içerisinde olduğunu anlattı.

Bu yıl tahmini kuru ve yaş kayısı rekoltesinin geçen yıllara göre çok iyi durumda olduğunu kaydeden Özcan, hasadın ardından depolara kaldırılan ürünleri gerek naturel, gerek organik, gerekse de kükürtlü olacak şekilde hızlı bir şekilde ihraç edeceklerini dile getirdi.

- Haziran ayında 3 bin 48 ton ihracat yapıldı

Şu anda bir yandan hasat sürerken diğer yandan ise yaş kayısı ihracatının devam ettiğini vurgulayan Özcan, şöyle konuştu:

"Haziran ayı içerisinde 3 bin 48 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bununla beraber de 17 milyon 197 bin doların üzerinde gelir elde etmiş olduk. Geçtiğimiz aylara göre baktığımız zaman bu yıl özellikle miktarda kısmi bir gerileme söz konusu. 6 Şubat depreminin yarattığı etkilerin başında iş gücü kaybı vardı. Bu kapsamda da bu dönemde özellikle haziran ayında bir gerileme söz konusu. Bunun da ana sebeplerinden bir tanesi bu ama biz özellikle haziran ayını yine de bütün olumsuzluklara rağmen 3 bin 48 ton ihracat gerçekleştirerek de kapatmış bulunuyoruz. Malatya'dan dünyanın dört bir yanına bu yılın ilk 6 ayında toplam 31 bin 240 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik ve bununla beraber toplamda 186 milyon 361 bin dolar da gelir elde etmiş olduk."