Malatya'da depremde 78 kişinin öldüğü Hakimbey Apartmanı'yla ilgili davanın görülmesine devam edildi

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı'yla ilgili davanın görülmesine devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar B.Y. (61), A.Ö, B.A. (57) ve M.B. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar A.Y. (51) ve D.D. (51) ise bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

İfadesi alınan M.B, 1990-1999 yıllarında belediye imar müdürlüğü yaptığını, bu süreçte İmar Kanunu'nu eksiksiz yerine getirdiğini söyledi.

M.B, binanın ruhsatının alındığı süreçte kendisinin kaşesiyle yerine müdür yardımcısı Ekrem Özbey'in imza attığını, inşaat kusurlarından dolayı da kendisinin denetim görevi olmadığını ifade etti. Binanın yapım sürecinde ise görevde olmadığını belirten M.B, "Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi. M.B, denetimi kimin yaptığı sorusuna, "Mühendis arkadaşlar yapıyordu." yanıtını verdi. Mahkeme heyeti, Malatya Büyükşehir ve Battalgazi belediyelerine yazı yazılarak, belediyede görevli personelin görev süreleri ve kapsamı hakkında bilgi alınmasını istedi.