Malatya'da hasat edilen kayısılar kurutuluyor

Kayısılar hasat edildikten sonra bir kısmı yaş olarak satılırken bir kısmı da güneşe bırakılarak yörede "Gün kurusu" da denen doğal kurutmalık kayısı yapılıyor.

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