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        Malatya'da hasat edilen kayısılar kurutuluyor

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hasat edilen kayısılar kurutuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 09:37 Güncelleme: 12.07.2024 - 09:37
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        Malatya'da hasat edilen kayısılar kurutuluyor
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hasat edilen kayısılar kurutuluyor.

        Kayısılar hasat edildikten sonra bir kısmı yaş olarak satılırken bir kısmı da güneşe bırakılarak yörede "Gün kurusu" da denen doğal kurutmalık kayısı yapılıyor.

        Doğanşehir ilçesinde çiftçiler hasadını gerçekleştirdikleri kayısıları boş alanlara, büyük bezler üstünde sererek güneşin altında kurutmaya bırakıyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği ilçede yıkılan binaların alanları da kurutmalık kayısılarla kaplandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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