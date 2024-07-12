Eski Malatya Valisi Yazıcı'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine atanan eski Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yazıcı, mesajında, Türk milletinin 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen, ülkenin birlik ve bütünlüğünü, milli iradeyi ve demokrasiyi ortadan kaldırmayı hedefleyen en alçak darbe teşebbüsüne şahit olduğunu belirtti.

Devlete ve millete karşı başlatılan menfur darbe girişiminin milletin destansı direnişiyle etkisiz hale getirildiğini kaydeden Yazıcı, "15 Temmuz hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğe bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanıyla hüsrana uğratılmıştır." ifadelerini kullandı.