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        Malatya'da silahla babasını öldürüp ağabeyini yaralayan kişi gözaltına alındı

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde silahla babasını öldürüp ağabeyini yaralayan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 16:44 Güncelleme: 12.07.2024 - 16:44
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        Malatya'da silahla babasını öldürüp ağabeyini yaralayan kişi gözaltına alındı
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        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde silahla babasını öldürüp ağabeyini yaralayan kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Kurşunlu Mahallesi'nde Doğukan A. ile babası Hanifi A. ve ağabeyi Burak A. arasında bahçe sulaması nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Doğukan A, av tüfeğiyle babası ve ağabeyini yaraladı.

        Ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan baba kurtarılamadı, Burak A. ise helikopter ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

        Jandarma ekipleri, Doğukan A'yı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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