Kayısı hasadının devam ettiği Malatya'da, "En İyi Yaş Kayısı Yarışması" yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle, "Kabaaşı" ve "Hacıhaliloğlu" olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmaya, 187 çiftçi ürünleriyle katıldı.

Başkanlığını ziraat yüksek mühendisi Nihat Gök'ün yaptığı jüride, ziraat yüksek mühendisi Yasemin Levent ve Malatya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Erhan Almendi yer aldı.

Değerlendirmenin olgunluk, sağlamlık, çeşit özelliği, zirai mücadele, bir örneklik, renk, tat, koku ve aroma kriterlerine göre yapıldığı yarışmada, Hacıhaliloğlu kategorisinde, birinciliği Kale ilçesinden Adnan Altınok, ikinciliği Akçadağ ilçesinden Hasan Genç ve üçüncülüğü Darende'den Murat Özdemir aldı.