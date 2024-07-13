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        Doğanşehir'de çocuklar için portatif yüzme havuzu hizmete alındı

        Doğanşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, çocuklar için portatif yüzme havuzunu hizmete aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 09:42 Güncelleme: 13.07.2024 - 09:46
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        Doğanşehir'de çocuklar için portatif yüzme havuzu hizmete alındı
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        Doğanşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, çocuklar için portatif yüzme havuzunu hizmete aldı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlerin yüzme öğrenmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, 7-14 yaş arası çocuk ve gençlerin katılabildiği kurslarla, katılımcılara yüzme öğretilmesi hedefleniyor.

        Doğanşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Şen, projeyle Doğanşehir ilçesinde portatif havuzda eğitim vermenin sevinci içerisinde olduklarını belirterek, "İlk etapta 7-14 yaş arası öğrencilerimize kursumuzu açtık. Gençlerimiz spordan geri kalmasınlar diye elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz." dedi.

        Şen, havuzda 100 öğrencinin eğitim aldığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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