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        Malatya'da kamyonun çarptığı minibüsteki 5 kişi yaralandı

        Malatya'nın Darende ilçesinde kamyonun minibüse çarpması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 15:02 Güncelleme: 13.07.2024 - 15:02
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        Malatya'da kamyonun çarptığı minibüsteki 5 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Darende ilçesinde kamyonun minibüse çarpması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

        B.K'nin (42) kullandığı 44 BA 560 plakalı kamyon, Malatya-Kayseri kara yolunun Aşağıulupınar Mahallesi'nde, trafik ışıklarında bekleyen N.A. (44) yönetimindeki 06 AY 1197 plakalı minibüse arkadan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ve bu araçtaki H.A. (69), S.A. (36), B.A. (27) ve Ö.S.A. (12), sağlık ekiplerince Darende ve Malatya'daki hastanelere kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, kamyon sürücüsü B.K'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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