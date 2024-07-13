Malatya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
H.K. (61) yönetimindeki 44 AGH 299 plakalı otomobil, Malatya-Kayseri kara yolunun Aydınlar Mahallesi mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kaza yerine, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü H.K, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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